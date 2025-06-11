В ГД выступили против запрета животных в цирках

Депутат Гусев: законопроект о запрете животных в цирках не пройдет в ГД

Депутаты Госдумы выступили против законопроекта о запрете животных в цирках. Важность взвешенного подхода подчеркнул первый зампред комитета нижней палаты парламента по контролю Дмитрий Гусев.

Проект фракции «Новые люди» о защите животных вызвал общественный резонанс, отметил он. Инициатива породила споры о сохранении традиций российского циркового искусства, которое считается национальным достоянием и гордостью страны.

«Мы организовали межфракционное обсуждение, чтобы выслушать все стороны. Зоозащитники, цирковые артисты, представители Россельхознадзора и Минприроды. Большинство поддержало мою идею о введении уполномоченного по защите животных. Законопроект о запрете животных в цирках, скорее всего, не пройдет — даже коллеги из других фракций выступают против него», — сказал Гусев.

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный назвал дрессуру искусством взаимодействия человека и животного, которое передается из поколения в поколение.

«Запрет животных в цирках — это не забота о животных, а попытка уничтожить российский цирк как культурный институт», — сказал он.

Аскольд Запашный поддержал брата и заявил, что цирк не может существовать без зверей. За сохранение цирков с животными выступил сын худрука Театра кошек Юрия Куклачева Дмитрий. Член комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов вовсе назвал законопроект «Новых людей» вредным.