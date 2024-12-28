В Думе предложили выдать пенсионерам по 10 тысяч рублей на дрова

В Думе предложили выдать пожилым россиянам по 10 тысяч рублей на покупку топлива

Группа депутатов от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым планирует внести на рассмотрение Государственной думы законопроект, который предусматривает выплату в размере 10 тысяч рублей для пенсионеров на покупку топлива для отопления жилья. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе партии.

«Председатель партии „Справедливая Россия — За правду“ Сергей Миронов предлагает установить для граждан старше 70 лет, проживающих в населенных пунктах без центрального отопления», — отметили в пресс-службе.

Законопроект предлагает внести изменения в закон «О государственной социальной помощи», дополнив его новой статьей о социальной выплате на покупку топлива для обогрева жилища.

По словам Миронова, согласно статистике, в каждой десятой семье в России есть проблемы с отоплением в доме или квартире, а в каждой пятнадцатой — используют печное отопление.

Особенно трудно приходится одиноким пенсионерам и инвалидам, у которых нет ни финансовых возможностей, ни сил обеспечить себя топливом. Однако автор инициативы напомнил, что во многих регионах для населения предусмотрена возможность самостоятельно заготавливать дрова.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию. Ее могут приурочить, например, ко дню рождения человека. Законопроект депутаты намерены внести в 2025 году. В 2023-м его не приняли из-за юридических ошибок.