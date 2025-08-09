В Думе предложили снизить допустимый уровень шума в домах

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили снизить допустимый уровень шума в жилых домах. Днем он не должен превышать 55 децибел, а ночью — 40. Такое обращение в правительство направили лидер СРЗП Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова.

«Регулярно получаю письма от возмущенных граждан: одного замучал сосед-меломан, который врубает днем и ночью музыку на полную, другого — сосед-строитель, который круглосуточно что-то сверлит и долбит. Третьим мешают гонщики и мотоциклисты, которые „рычат“ во дворах. Пошумели, и хватит — давайте на полтона тише!» — объяснил Миронов.

В письме премьер-министру Михаилу Мишустину парламентарии отметили, что текущие нормы по ограничению шума не закреплены законодательно, применяются на региональном уровне и были приняты много лет назад.

В своем обращении они указали, что современные научные исследования показывают, что хронический шум негативно влияет на здоровье человека. Даже звуки, которые раньше считались безопасными, могут нарушить сон, ухудшить работу сердца и сосудов, снизить когнитивные способности, особенно у детей. Кроме того, шум повышает уровень стресса и ухудшает качество жизни в целом.

«В погоне за развитием комфортной городской инфраструктуры мы часто забываем о том, что комфорт заключается не только в квадратных метрах и транспортной доступности, но и в банальной тишине, в которой периодически нуждается каждый из нас. Надеюсь, в правительстве и в Думе поддержат нашу инициативу и в соответствующий закон будут внесены изменения», — добавил лидер «Справедливой России».

