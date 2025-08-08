В Думе предложили упростить условия для кредитных каникул

Условия для кредитных каникул необходимо расширить и отменить ограничения по кредитам, из-за которых банки часто отказывают заемщикам, заявил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. По его словам, также кредиторы должны снижать процентные ставки по займам вслед за ключевой ставкой Центрального банка.

По данным ЦБ, в апреле — июне банки одобрили лишь 20% просьб о реструктуризации долгов. При этом количество таких обращений от граждан выросло в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом.

«Банки массово отказывают людям в смягчении условий по кредитам. Не пересматривают ставки, хотя ЦБ снизил ключевую аж на 3% за последние месяцы, не дают кредитные каникулы. Из года в год по каникулам одобряется лишь от 10 до 30% заявок, по сути, этот механизм не работает в полной мере», — сказал Миронов.

Депутат подчеркнул, что «Справедливая Россия — За правду» выступает за отмену лимитов на займы, по которым можно оформить каникулы. Например, для потребительских кредитов лимит составляет 450 тысяч рублей, а для автокредитов — 1,6 миллиона. Если сумма займа превышает эти значения, каникулы получить невозможно.

«Какое значение имеет сумма?! Ведь речь не о прощении долга, а лишь о небольшой передышке для заемщика. И тут неважно, на сколько у него кредит. Надо убирать эти ограничения!» — возмутился он.

Справедливороссы предлагают увеличить количество оснований для предоставления кредитных каникул. Сейчас их два: чрезвычайная ситуация и снижение дохода заемщика на 30% и более.

Помимо этого, депутаты требуют обязать банки снижать ставки по уже выданным займам после уменьшения ключевой ставки ЦБ.

