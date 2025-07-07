В Думе предложили льготы для авиапассажиров с детьми при задержке рейсов

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил при задержке рейсов более чем на четыре часа предоставлять родителям с детьми номера в гостиницах аэропортов. В беседе с 360.ru он рассказал, что инициатива пока находится на стадии обсуждения, но она уже получила большой отклик.

«Пока это просто инициатива. Актуальность проблемы в последнее время возросла, по ряду причин задерживается много рейсов. И в зданиях аэропорта накапливается большое количество пассажиров», — пояснил депутат.

В первую очередь важно обратить внимание на пассажиров с детьми, считает он. Одно из предложений как раз касается того, чтобы размещать их в гостиницах при длительной задержке рейса — более четырех часов.

«Дело в том, что в настоящее время при задержке рейса до двух часов действительно есть возможность у родителей с детьми до семи лет попасть в комнату матери и ребенка. Но, как правило, это помещение все же сравнительно небольших размеров, и при задержке десятков рейсов оно не может справиться и удовлетворить потребности всех желающих скоротать вот эту задержку с вылетом», — сказал Антропенко.

Инициатива сейчас обсуждается. Депутат отметил, что он рад тому, что она находит отклик и получает много голосов в поддержку.

«Мы эту работу проведем в ближайшее время: обобщим предложения, отзывы. И тогда уже примем решение о внесении в качестве законопроекта данного предложения», — подчеркнул он.

Сейчас размещение в отеле предоставляется при задержке рейса более шести часов ночью и восьми часов днем, напомнил собеседник 360.ru. Предлагается снизить эту планку до четырех часов. По словам депутата, это значительно улучшит комфорт пассажиров в случае задержки рейса.

Ранее аналитики подсчитали, что транспортный коллапс и сбои в расписании 5–6 июля могут обойтись российским авиакомпаниям в 20 миллиардов рублей. Задержаны были несколько сотен рейсов.