В Думе опровергли слухи о необходимости регистрации теплиц на дачах

Владельцам дач не нужно регистрировать теплицы, так как у них нет фундамента. Новые поправки касаются только капитальных построек. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Главное, что нужно понимать: регистрировать необходимо только те постройки, которые действительно являются капитальными», — сказал Чаплин.

С 1 марта 2025 года вступили в силу изменения в законодательстве, которые требуют от владельцев дачных участков регистрировать все капитальные сооружения на своей территории. В социальных сетях распространилась информация о том, что теперь на дачах запрещено устанавливать теплицы и строить другие постройки. За нарушение этого требования предусмотрен штраф, а сами постройки могут быть снесены.

«Не стоит поддаваться панике и верить всему, что пишут в интернете», — подчеркнул депутат.

Ранее Росреестр развеял опасения владельцев частных домов и дачных участков, опровергнув информацию о введении нового налога на хозяйственные постройки, который неофициально прозвали «налогом на бани». В ведомстве уточнили, что эти правила действуют уже давно, а изменения, вступившие в силу с 1 марта, направлены на упрощение жизни землевладельцев.