Сегодня 01:43 Неучтенные хозпостройки посчитают с дронов. Какой штраф ждет владельцев Шмелев: владельцев неучтенных хозпостроек оштрафуют 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com Общество

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Росреестр успокоил владельцев частных домов и дач, опровергнув введение нового налога на хозяйственные постройки, получивший негласное название «налог на бани». В ведомстве пояснили, что эти нормы действуют уже много лет, а вступившие в силу с 1 марта федеральные законы, должны упростить жизнь землевладельцам. Подробности о новых законах, постановке на кадастровый учет и рейдах по проверке незарегистрированных хозпостроек — в материале 360.ru.

Новые законы о земле и постройках

С 1 марта в силу вступили поправки в Земельный кодекс и Федеральный закон о садоводстве и огородничестве. Новые нормы определили правила освоения и сроки использования земельных участков, рассказали в пресс-службе Росреестра.

Например, если россиянин купил участок для строительства частного жилого дома, но земля оказалась заболоченной, захламленной или заросшей сорняками, то у него есть три года, чтобы привести участок в порядок. Но использовать постройки владелец сможет только после их оформления. При этом никакой проектной документации на них готовить не нужно.

Фото: РИА «Новости»

В ведомстве напомнили, что налог на хозпостройки действует уже много лет и под него попадают только объекты капитального строительства, которые нельзя сдвинуть или перенести в другое место. То есть имеющие фундамент и выстроенные из кирпича или блоков. Например, гараж или баня.

Такие постройки требуют обязательной постановки на кадастровый учет и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Кроме того, за них придется платить дополнительный налог.

Фото: РИА «Новости»

Разборные теплицы, беседки и навесы, уличные душевые кабины и туалеты, которые можно переносить с одного конца участка в другой, под это правило не попадают.

Важно обратить особое внимание на вид использования участка. Если он предназначен для огородничества, то возводить на нем капитальные объекты с фундаментом нельзя.

Фото: РИА «Новости»

Разрешены только хозяйственные постройки для хранения лопат, граблей и прочего инвентаря, а также урожая. На садовых участках можно строить каменные гаражи, бани с углубленным фундаментом и другие капитальные постройки.

Сколько нужно платить за капитальную хозяйственную постройку

Пошлина за постановку объекта на кадастровый учет с 1 января 2025 года составляет 2000 рублей. Постановка с одновременной регистрацией права обойдется в 6000 рублей. Об этом 360. ru рассказал эксперт по недвижимости Владимир Шмелев. Он уточнил, что также ежегодно владельцу участка нужно платить налог в размере от 0,2% до 0,3% от кадастровой стоимости капитальной постройки.

Фото: РИА «Новости»

«Требуют регистрации именно те постройки, которые находятся на фундаменте или построены из кирпича или пеноблока, то есть те строения, которые невозможно перенести с одного участка на другой. Если это баня-бочка, то вносить ее в реестр не нужно, потому что ее можно передвигать при помощи манипулятора», — рассказал Шмелев.

В пресс-службе Федеральной налоговой службы подчеркнули, что кадастровую стоимость рассчитывают специалисты Росреестра и вносят в ЕГРН, откуда инспекторы берут информацию для начисления налога. «Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не более 50 квадратных метров, то налог с нее не взимается. Льгота применяется для одного объекта, расположенного на земельном участке», — добавили в пресс-службе. При этом расширить условия применения этой льготы, например, отменить налог на все хозяйственные постройки площадью меньше 50 квадратных метров на одном участке имеют право власти муниципальных образований.

Как проверяют регистрацию хозпостроек

Проверку участков на наличие неоформленных хозпостроек проводят муниципальные администрации. Информацию они передают в налоговые органы, которые выписывают штрафы, заявил Шмелев.

Фото: РИА Новости

Он пояснил, что такие рейды проходят уже сейчас, но не во всех районах. Однако в будущем есть риск, что поиском не поставленных на учет капитальных построек займутся вплотную. Тем более, что особых усилий для поисков не требуется.

Технологический процесс не стоит на месте. Пустили в небо так называемый дрон и за пять минут понятно, в какой деревне что не оформлено. Поэтому найти [незарегистрированные постройки] не составит труда. Владимир Шмелев Эксперт по недвижимости

За отсутствие регистрации собственнику придется заплатить налог за все годы, что постройка находилась на его участке, плюс штраф в 20% от этой суммы. Если и после этого владелец не поставит постройку на учет, то ему могут выписать постановление о сносе. «Срок регистрации любого объекта недвижимости устанавливает градостроительное законодательство. То есть постройка любой капитальной застройки начинается с получения разрешения», — рассказал 360. гu управляющий партнер компании «Закон и налоги» Алексей Гатин. Но если постройку уже возвели, то сразу же есть порядок регистрации с декларированием. То есть собственник может подать необходимые документы и на их основании оформить свой объект. Такой упрощенный порядок регистрации существует для физических лиц.

Когда надо регистрировать хозпостройки и что делать, если не успел вовремя

Закон предусматривает, что поставить постройку на кадастровый учет и зарегистрировать нужно сразу после завершения строительства и до момента начала эксплуатации, рассказал эксперт по недвижимости Шмелев.

Фото: РИА «Новости»

Владельцам участков с неоформленными капитальными постройками он посоветовал срочно вызвать кадастрового инженера, который составит технический план и подаст документы в Росреестр.

По словам Шмелева, может получится так, что администрация посчитает какой-нибудь стоящий на участке сарай без фундамента капитальным строением, потребует поставить его на кадастровый учет и назначит налог. В этом случае владельцу придется доказывать свою правоту комиссии, которая придет обследовать участок.