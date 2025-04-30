В Донбасс отправили 137-й гуманитарный конвой КПРФ

Фото: Публичное достояние

Депутат Московской областной Думы Владимир Барсуков принял участие в отправке 137-го гуманитарного конвоя. Акцию организовали Центральный комитет КПРФ и Общероссийский штаб протестного движения в зону боевых действий Курска, Донбасса и республик Новороссии.

Отправку гуманитарного груза посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторы акции уточнили, что направили нуждающимся продукты и лекарства.

«В отправке груза приняли участие руководители партии КПРФ: Геннадий Зюганов, Юрий Афонин, Владимир Кашин», — говорится в сообщении.

Ранее жители Балашихи отправили гуманитарную помощь детским домам Донбасса.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте