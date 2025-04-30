В Донбасс отправили 137-й гуманитарный конвой КПРФ

Депутат Московской областной Думы Владимир Барсуков принял участие в отправке 137-го гуманитарного конвоя. Акцию организовали Центральный комитет КПРФ и Общероссийский штаб протестного движения в зону боевых действий Курска, Донбасса и республик Новороссии.
Отправку гуманитарного груза посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Организаторы акции уточнили, что направили нуждающимся продукты и лекарства.
«В отправке груза приняли участие руководители партии КПРФ: Геннадий Зюганов, Юрий Афонин, Владимир Кашин», — говорится в сообщении.
Ранее жители Балашихи отправили гуманитарную помощь детским домам Донбасса.
Сезон шашлыка под угрозой. МЧС предупредило о заморозках на майские праздники
США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах
Взрывы и огни у дома Киркорова. Жители Подмосковья пожаловались на громкий салют
«Хороший неуклюжий парень». Белый дом разочаровался действиями Уиткоффа на переговорах с Россией
Захарова жестко отреагировала на угрозы Евросоюза в адрес Вучича
Укладку асфальта завершили на четырех дорогах в Талдоме
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте