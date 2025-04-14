Жители Балашихи отправили гуманитарную помощь детским домам Донбасса

Гуманитарную помощь собирают в Балашихе для жителей Донецкой и Луганской народных республик в рамках акции «Доброе дело». Недавно из города отправили около полтонны гуманитарного груза, включающего игрушки, канцелярские товары, настольные игры и спортивные принадлежности.

Все эти вещи собрали для детских домов ЛНР и ДНР, которе нуждаются в канцелярии для уроков с детьми.

Акция «Доброе дело» стартовала 12 апреля 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. За два года ее проведения жители Подмосковья собрали и отправили более 5,6 тысячи тонн гуманитарной помощи в Донбасс, совершив 143 рейса.

В Балашихе функционируют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, а также в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7, и на Октябрьской улице, 11, в микрорайоне Железнодорожный. Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте волонтеров Подмосковья.

Волонтеры активно участвуют в доставке гуманитарной помощи на Донбасс. Елена Краснова, воспитатель по профессии, присоединилась к добровольческому движению во время пандемии и с начала специальной военной операции регулярно ездит на Донбасс вместе с супругом.

Акция «Доброе дело» продолжает объединять усилия жителей Подмосковья, направленные на оказание помощи жителям Донбасса и участникам специальной военной операции, способствуя укреплению гуманитарных связей и поддержке тех, кто в этом нуждается.