В Домодедове таможенники нашли в чемодане 30 французских монет XIX века

В аэропорту Домодедово таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 30 французских монет XIX–XX веков общей стоимостью 1,7 миллиона рублей. Культурные ценности пытался провезти иностранный пассажир, прибывший из Стамбула, сообщила пресс-служба ФТС.

Мужчину остановили для выборочного контроля при прохождении зеленого коридора. При проверке ручной клади рентген выявил посторонние предметы внутри чемодана. Инспекторы обнаружили 30 монет разных номиналов и годов выпуска, приклеенных лентой к внутренней стороне съемной подкладки.

По словам пассажира, он спрятал монеты, поскольку опасался их кражи во время перелета.

Экспертиза установила, что монеты изготовлены более 100 лет назад из сплава на основе золота. Специалисты отнесли их к культурным ценностям и оценили в 1,7 миллиона рублей.

В отношении пассажира завели дело об административном правонарушении о недекларировании товаров.

В начале августа таможенники в Санкт-Петербурге пресекли контрабанду самоцветов на 3,4 миллиона рублей.