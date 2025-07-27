В ДНР восстановят около 4 тысяч объектов

Почти 3,7 тысячи объектов ремонтируют и строят в ДНР в настоящее время. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин во время поездки в республику, его слова приводит РИА «Новости» .

«Если брать все регионы, то это более 22 тысяч объектов. Сегодня по Донецкой Республике только сейчас в работе почти 3700 объектов, которые находятся на стадии восстановления. Эта задача в целом в плановом порядке осуществляется», — отметил он.

Рабочий визит нужен, чтобы найти решение проблем с водоснабжением. Внимание уделяется расчистке рек, подаче воды через водовозы и контролю за установкой емкостей в жилых дворах.

По словам министра, из-за летнего сезона потери высокие. Ведомство стремится увеличить объемы и качество поступающей воды.

Программа экономического развития продолжается во всех населенных пунктах республики. В ней задействованы подмосковные строители и коммунальные службы, которые активно обновляют постройки и сети водоснабжения.