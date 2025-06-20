Подмосковные коммунальщики устранили 8 аварий в ДНР за неделю

В населенном пункте Безыменное в рамках работ по восстановлению инфраструктуры Новоазовского муниципального округа ДНР заменили 180 метров магистрального водопровода. Вместо изношенных труб диаметром 110 миллиметров проложены современные, соединенные при помощи двух муфт.

Параллельно рабочие восстановили 18 врезок, что позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение для более чем 50 домовладений.

На объекте трудилась аварийно-восстановительная бригада из пяти человек с привлечением спецтехники — экскаватора-погрузчика и бригадной машины.

На минувшей неделе подмосковные коммунальщики также оперативно ликвидировали восемь аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и канализации Новоазовского округа. В перечне выполненных работ: устранение шести протечек на водоводах с заменой поврежденного участка, восстановление двух отрезков самотечной канализации, прочистка приемных колодцев насосной станции, а также ремонт канализационного колодца с восстановлением его конструктивной целостности.

Параллельно продолжается капитальный ремонт ключевых объектов — водозаборного узла и станции биологической очистки сточных вод.