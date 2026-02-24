В ДНР утвердили генплан Новоазовского муниципального округа

Минстрой ДНР утвердил генеральный план Новоазовского муниципального округа. Административный центр находится на берегу Таганрогского залива рядом с Кривой косой. Прибрежное расположение повышает туристическую привлекательность места. С учетом этого генплан предлагает разместить на территории округа сезонный глэмпинг в поселке Седово.

По словам директора Единого института пространственного планирования Дины Саттаровой, это живописное место должно стать комфортным для отдыха десятков тысяч туристов. ЕИПП предлагает организовать комплексные маршруты, сочетающие в себе элементы природно-экологического и культурно-познавательного туризма.

«А остановиться путешественники смогут в туристическом комплексе вблизи села Широкино, в состав которого войдут гостиницы и апарт-отели, виллы, кемпинги, а также благоустроенная общественная зона для проведения мероприятий», — отметила Саттарова.

На берегу залива между селами Широкино и Безыменное предусмотрено создание ТРК, торговых рядов для сезонных ярмарок и авторской винодельни с комплексом гостеприимства. Из села Самсоново проложат экотропу.

Вместе с генпланом утвердили предложения Комплексной территориальной схемы развития туризма, разработанной по поручению зампреда правительства Марата Хуснуллина для новых регионов. Территории муниципального округа планируют включить в единый туристический и круизный маршруты через ДНР в рамках развития сферы в Азово-Черноморском бассейне.

Генплан Новоазовского муниципального округа предлагает строительство новых и реконструкцию существующих участков дорог местного значения и дорожно-уличной сети. Для повышения связности территории планируется строительство моста в Новоазовском, который соединит улицы Кирова и Нагорную.

Реализацию проектных решений планируют завершить до 2025 года. Турпоток должен вырасти с 36 тысяч до 52 тысяч человек в год.

Московская область тоже участвует в восстановлении новых регионов. В начале февраля подмосковные энергетики обновили ЛЭП в трех населенных пунктах ДНР.