Подмосковные энергетики обновили ЛЭП еще в 3 населенных пунктах ДНР
В конце прошлого года в Новоазовском районе Донецкой Народной Республики завершили сразу несколько крупных проектов, которые призваны обеспечить людей стабильным электричеством. Работы проводили специалисты компании «Мособлэнерго» по государственной программе.
Они действовали в тесном контакте с местной администрацией.
Замена устаревшего оборудования на современные, энергоэффективные трансформаторные подстанции значительно улучшила качество электроэнергии у конечных потребителей, снизила технические потери и минимизировала риски аварийных отключений.
Сергей Воропанов
министр энергетики Подмосковья
В поселке Широкино отремонтировали воздушные линии электропередачи, которые тянутся почти на 50 километров. Специалисты заменили старые провода, опоры и другое оборудование. Теперь жители поселка могут рассчитывать на более стабильное электроснабжение.
Это больше, чем инфраструктура — это справедливость. Когда в Широкине зажглись новые фонари, а в школе № 1 дети стали учиться при стабильном свете, стало очевидно, что это не просто провода и столбы, а возвращение нормальной жизни. После всего, что здесь было, надежная розетка — такой же символ победы, как и знамя над городом. Теперь у людей есть не только крыша над головой, но и уверенность в завтрашнем дне.
Вячеслав Артемов
полковник запаса, участник программы «Герои Подмосковья»
Отдельное внимание уделили социальным объектам. Рабочие полномасштабную реконструкцию системы электроснабжения для школы № 1. Специалисты выполнили необходимые проектные работы, установили современную трансформаторную подстанцию и проложили кабельные и воздушные линии.
Также энергетики обновили оборудование селе Гусельщиково, где установили новую подстанцию, проложили кабельную линию и смонтировали почти 200 метров воздушной линии. В населенном пункте Маркино также возвели новую подстанцию и протянули 60 метров воздушной линии.