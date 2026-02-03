Подмосковные энергетики обновили ЛЭП еще в 3 населенных пунктах ДНР

Это больше, чем инфраструктура — это справедливость. Когда в Широкине зажглись новые фонари, а в школе № 1 дети стали учиться при стабильном свете, стало очевидно, что это не просто провода и столбы, а возвращение нормальной жизни. После всего, что здесь было, надежная розетка — такой же символ победы, как и знамя над городом. Теперь у людей есть не только крыша над головой, но и уверенность в завтрашнем дне.

Вячеслав Артемов полковник запаса, участник программы «Герои Подмосковья»