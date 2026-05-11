«В Гранитном развернули 200-метровый флаг. В преддверии Дня Донецкой Народной Республики активисты Молодежки, учащиеся школ и жители Тельмановского округа поучаствовали в патриотической акции», — сообщили представители «Молодой Республики» и «Молодой Гвардии» в ДНР.

Активисты отметили, что этот момент — не просто фото на память, а живой символ единства и уважения к своей истории. Участники акции гордятся родным краем. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В ДНР отметят День республики 11 мая. Кроме того, это еще и 12-я годовщина проведения референдума 2014 года, когда жители бывших Луганской и Донецкой областей Украины высказались за присоединение к России.

Ранее посольство России в Берлине потребовало от немецких властей снять запрет на использование символов Победы над нацизмом, в числе которых флаги СССР, российские военные песни и марши.