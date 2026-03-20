В ДНР начали выдавать карты школьника

В Донецке выдали более 100 карт школьника. К проекту также присоединилась Макеевка. Об этом рассказали в пресс-службе ПСБ, сообщил ТАСС .

«ПСБ в Донецкой Народной Республике приступил к выдаче „Карт школьника“. Их получили уже более 100 учащихся донецкого лицея № 5 им. Н. П. Бойко, на базе которого в феврале стартовал пилот проекта», — уточнили в ПСБ.

Премьер-министр ДНР Андрей Чертков отметил, что это первый шаг ребенка в мир цифровых технологий и опыт управления своими деньгами и понимания принципов работы современных сервисов.

В феврале глава ДНР Денис Пушилин объявил о запуске проекта в донецком лицее. Карта позволяет ученикам получать льготное питание, оплачивать обеды в школе, пользоваться общественным транспортом и проходить в учебное заведение. Родители могут отслеживать расходы по детской карте через мобильное приложение.

Ранее подростки и их родители из разных регионов России пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на действия сотрудников банка.