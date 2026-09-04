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    Погода подпортит москвичам День города ливнем и сильным ветром

    Гидрометцентр объявил в Москве 5 сентября желтый уровень опасности

    Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Дожди, местами сильные, пройдут в столице в субботу 5 сентября, во время празднования Дня города. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

    Кроме того, возможны грозы, порывы ветра днем могут достигать 17 метров в секунду. В связи с этим в регионе объявили желтый уровень погодной опасности.

    Такая погода установится с пятницы и продержится до вечера субботы. Аналогичный прогноз дали и для Московской области.

    В воскресенье погода должна немного наладиться — Гидрометцентр обещает облачность с прояснениями, кратковременные дожди и ветер до 12 метров в секунду. Дневная температура в выходные будет держаться в диапазоне +15… +18 градусов.

    Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что первые выходные сентября в Москве будут прохладными и дождливыми.