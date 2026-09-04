Погода подпортит москвичам День города ливнем и сильным ветром

Дожди, местами сильные, пройдут в столице в субботу 5 сентября, во время празднования Дня города. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра .

Кроме того, возможны грозы, порывы ветра днем могут достигать 17 метров в секунду. В связи с этим в регионе объявили желтый уровень погодной опасности.

Такая погода установится с пятницы и продержится до вечера субботы. Аналогичный прогноз дали и для Московской области.

В воскресенье погода должна немного наладиться — Гидрометцентр обещает облачность с прояснениями, кратковременные дожди и ветер до 12 метров в секунду. Дневная температура в выходные будет держаться в диапазоне +15… +18 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что первые выходные сентября в Москве будут прохладными и дождливыми.