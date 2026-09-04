Погода подпортит москвичам День города ливнем и сильным ветром
Гидрометцентр объявил в Москве 5 сентября желтый уровень опасности
Дожди, местами сильные, пройдут в столице в субботу 5 сентября, во время празднования Дня города. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.
Кроме того, возможны грозы, порывы ветра днем могут достигать 17 метров в секунду. В связи с этим в регионе объявили желтый уровень погодной опасности.
Такая погода установится с пятницы и продержится до вечера субботы. Аналогичный прогноз дали и для Московской области.
В воскресенье погода должна немного наладиться — Гидрометцентр обещает облачность с прояснениями, кратковременные дожди и ветер до 12 метров в секунду. Дневная температура в выходные будет держаться в диапазоне +15… +18 градусов.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что первые выходные сентября в Москве будут прохладными и дождливыми.