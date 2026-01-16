В деле о смерти Скляра появилась неожиданная деталь

В дом бывшего замглавы Минтруда России Алексея Скляра незадолго до его смерти приезжали полицейские. Об этом сообщил MK.RU .

По информации источника издания, жена чиновника спустя несколько дней после Нового года пожаловалась в МВД, что ее ограничили в передвижении.

Несмотря на рождение сына, супруги часто ссорились. Знакомые семьи назвали жену Скляра излишне эмоциональной. По их словам, уроженка Нальчика неоднократно подавала на развод, после ссор уходила из дома, а однажды и вовсе уехала в гостиницу, находясь в положении.

Сам 50-летний Скляр удивился визиту полицейских ранним утром, так как в это время спал. На следующий день его супруга забрала ребенка, собрала вещи и уехала в Нальчик к родителям, где и узнала и смерти мужа.

О смерти Скляра стало известно 15 января. Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего.