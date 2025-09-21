В Дагестане спасли попавших в снежный плен в горах овец

В Гумбетовском районе Дагестана удалось спасти более тысячи овец, оказавшихся в снегу на высоте свыше 2,5 тысячи метров. Животных уже перевели в безопасное место, а в ближайшие дни их перегонят на зимние пастбища в Бабаюртовской зоне. Об этом сообщила администрация Гумбетовского района Дагестана .

Стадо оказалось в ловушке после сильного снегопада. На помощь чабанам ночью отправились жители села Аргвани, добравшись в горы на бульдозере и автомобиле УАЗ. Благодаря их усилиям животных вывели с альпийских лугов. В администрации уточнили, что ранний снегопад в этом году вынудил овцеводов досрочно спустить скот с высокогорья на равнину.

Во время поездки по серпантину в Дагестане машина Никиты Кологривого попала под камнепад. Один из булыжников задел актера, и тот получил небольшую травму.