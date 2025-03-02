В Дагестане опровергли сообщения об ухудшении здоровья Меликова

Информация об ухудшении состояния здоровья главы Дагестана Сергея Меликова не соответствует действительности и является откровенной провокацией. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба руководителя республики.

«Вбросы, дезинформация, провокации против Сергея Алимовича продолжаются», — отметили в заявлении.

В администрации сообщили что Меликов отправился в командировку в Москву, где у него запланированы важные встречи с представителями федерального правительства по вопросам энерго- и газоснабжения в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина.

Ранее в соцсетях появились сообщения о якобы резком ухудшении состояния Меликова. В постах отмечали, что главу Дагестана экстренно транспортировали в Москву спецрейсом МЧС.

В начале февраля Меликов проходил реабилитацию в связи с необходимостью лечения старой травмы ноги. Для этого он брал 10 дней.

Обязанности главы Дагестана временно исполнял председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.