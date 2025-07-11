В честь 10-летия VK Fest на синюю дорожку выйдут Собчак, Бузова и Тодоренко

Шоу синей дорожки, посвященной 10-летию VK Fest, впервые откроется для все посетителей фестиваля, гости увидят мероприятие вживую. Об этом рассказали организаторы фестиваля.

Ведущими шоу станут Ксения Собчак, Прохор Шаляпин, Алексей Жидковский, Олег Пилягин, Александр Рогов и Алексей Сухарев. На дорожке выступят Любовь Успенская, Николай Расторгуев, Катя Лель, Лариса Долина, «Город 312», Регина Тодоренко, Ольга Бузова, ТРАВМА, Шура и еще десятки знаменитостей. На дорожке пройдут выступления артистов и музыкальные перформансы. Трансляция шоу пройдет в официальном сообществе VK Fest в социальной сети «ВКонтакте».

«Синяя дорожка в этом году посвящена 10-летию фестиваля. Дресс-код для гостей — „Выглядеть на 10 из 10“. Зрителей ждут эффектные появления селебрити в образах, созданных специально для VK Fest», — анонсировали организаторы.

Свои образы звезды обсудят со стилистами Александром Роговым и Алексеем Сухаревым.

«Синяя дорожка VK Fest каждый год отражает главные тренды — от культуры и музыки до технологий и стиля. <… > Уникальные выступления, которые можно будет увидеть только здесь, превратят синюю дорожку в одно из самых громких светских событий этого лета. И впервые в истории она будет открыта для гостей московского феста — чтобы каждый почувствовал себя частью праздника», — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Синяя дорожка будет работать на территории фестиваля 19 и 20 июля. Начало шоу — в 16:00 в оба дня.