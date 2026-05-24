В Черняховском округе Калининградской области появится новый мини-трактор для уборки

Муниципальное предприятие «Домоуправление» Черняховского округа Калининградской области приобрело новый мини-трактор для уборки дворовых и придомовых территорий. По словам главы округа Виктора Вобликова, техника будет использоваться для поддержания порядка, особенно в зимний период. Об этом написали «Государственные новости» .

Глава администрации Черняховского округа Виктор Вобликов сообщил в своих социальных сетях, что контракт на поставку мини-трактора уже подписан, а саму технику доставят в ближайшее время.

Мини-трактор отличается компактностью и маневренностью, что позволит ему эффективно работать в узких проездах и плотной городской застройке. Технику оснастят навесным оборудованием для уборки снега и наледи.

Власти округа также планируют продолжить обновление коммунальной инфраструктуры и модернизацию парка техники для сферы ЖКХ.