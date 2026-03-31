В Череповце установят памятник Сталину и Бардину

Памятник Ивану Бардину и Иосифу Сталину собираются установить в Череповце. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем телеграм-канале .

Композицию отольют из бронзы. Автор памятника — скульптор Илья Коротченко.

«Совсем скоро автор приступит к воплощению проекта. Установить памятник планируется ко Дню металлурга», — написал глава региона.

Он напомнил, что Сталин и Бардин сыграли особую роль в становлении Череповца как одного из крупнейших металлургических центров страны в 1940 году.

Два года назад памятник Сталину уже установили в Вологде рядом с музеем «Вологодская ссылка».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости «деполитизировать» роль Иосифа Сталина в Победе, подчеркнув, что, несмотря на репрессии, нельзя забывать его вклад в исход Великой Отечественной войны.