Фейк: медведь убил туристов под Москвой

В социальных сетях и мессенджерах появилась информация, что в лесу под Москвой на группу туристов из шести человек якобы напал медведь. В публикациях утверждают, что в живых никого не осталось, однако это фейковые слухи.

Фейк

Анонимные авторы заявляют, что тела жертв настолько изуродованы, что их опознание затруднено. Они также отметили, что хищники якобы стали чаще заходить в регион из соседних областей, хотя обычно для Подмосковья это редкость.

По неподтвержденным данным, экшн-камера одного из участников сняла момент нападения. Сообщения сопроводили фотографией медведя, а также ссылкой на сторонний интернет-ресурс.

Правда

Ни одно официальное СМИ не сообщало о нападении медведя на группу туристов в 2026 году. Даже если предположить, что хищник решился на атаку, то растерзать шестерых человек за один раз он способен лишь при условии, что те были без оружия или поддались панике.

Однако на практике подобных случаев не происходит, поскольку медведи обычно избегают больших групп и нападают на одиночек.

Утверждение о том, что экшн-камера сняла все, но видео «тяжело смотреть» и его «нельзя выложить здесь, смотрите по короткой ссылке….» — классический кликбейтный прием. Ссылка ведет не на видео, а на закрытый канал в мессенджере MАХ.

Идентичные пугающие сообщения одновременно появляются в социальных сетях разных регионов, в том числе в Краснодаре, Кемерове, Сургуте, ДНР и других. Кроме того, фото для «новости» взяли из сообщения от 16 июля 2023 года о ликвидации медведя, угрожавшего поселку Хандыга в Якутии.

Таким образом, информация о якобы нападении медведя на группу из шести туристов в лесу под Москвой является недостоверной. В официальных источниках, включая новостные ленты федеральных и региональных СМИ, а также в сводках МЧС происшествие не упоминается.

Дополнительным подтверждением фейка служит факт массового распространения идентичных сообщений в социальных сетях различных регионов России.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

