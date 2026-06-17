В Челябинской области объявили штормовое предупреждение на 18 июня

В Челябинской области на 18 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемых неблагоприятных погодных условий. Об этом написало URA.RU .

По информации Челябинского гидрометеоцентра, в отдельных районах региона прогнозируются грозы и град, а при грозах возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Это предупреждение было передано через пресс-службу регионального МЧС.

Следует отметить, что последнее штормовое предупреждение было объявлено всего пару дней назад, когда сильные ливни привели к подтоплению ряда дорог. В начале июня в некоторых местах выпало до трёх месячных норм осадков. Согласно долгосрочному прогнозу, дожди в регионе могут затянуться до середины июля, что создаёт дополнительные риски для жителей и инфраструктуры.