В Челябинске жители 189 домов остались без воды из-за ремонта на трубопроводе

В 189 многоквартирных домах Ленинского района временно отключили воду из-за ремонтных работ на трубопроводе по улице Новороссийской. Об этом сообщила пресс-служба МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения».

Воду отключили в домах на улицах Ачинской, Василевского, Бугурусланской, Дербентской, Ереванской, Днепровской, Люблинской, Лескова, Магнитогорской, Туруханской, Новороссийской, Чистопольской, Цимлянской, а также в Канатовском переулке.

Также поступление воды ограничили в частных домах на улицах 1-я Макеевская, Бугурусланской, 5-я Бирская, Днепровской, Василевского, Низинной, Магнитогорской, Новороссийской, Цимлянской и Чистопольской.

К объектам социальной инфраструктуры организовали доставку воды. После завершения работ проезжую часть посыпят противогололедными реагентами.

Ранее жители города Кушва в Свердловской области остались без горячей воды и отопления. Перебои возникли из-за морозов в -15 градусов. Чтобы согреться, местные включают конвекторы и масляные радиаторы.