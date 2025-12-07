В Челябинске маршрутка протаранила столб, четыре человека пострадали

В Челябинске автобус врезался в столб около дома на Копейском шоссе, ранения получили трое пассажиров и водитель. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла утром 7 декабря. По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением и влетел в электробетонную опору. Помимо него, пострадали две женщины и мужчина.

Делом уже занялась прокуратура региона. Она проведет проверки для установления точной причины и условий аварии, а также примет меры по защите прав пострадавших.

Следственный комитет по Ленинскому району Челябинска возбудил уголовное дело в отношении перевозчика по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

