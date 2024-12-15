В Чечне открылась сеть аптек с раздельным обслуживанием для мужчин и женщин

Кадыров: в Грозном открыли сеть аптек с раздельным обслуживанием мужчин и женщин

В Грозном прошло открытие первой аптеки сети Darba Pharmacy. В ней предусмотрено раздельное обслуживание для женщин и мужчин. О запуске сети в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам лидера республики, он лично вместе с министром здравоохранения Чечни Адамом Алхановым проверил работу первой аптеки сети.

«Фармацевтическое заведение соответствует всем требованиям законодательства, на отличном уровне оснащено необходимыми медтоварами и препаратами», — написал Кадыров.

В скором времени в городе откроют еще 15 аптек сети Darba Pharmacy. В том числе, компания планирует запустить систему быстрой доставки лекарств.

«Для клиентов предусмотрено раздельное обслуживание для мужчин и женщин, а также собственная картотека и бонусная система», — сообщил чеченский лидер.

Он добавил, что проблема несертифицированной работы некоторых аптек в регионе создавала угрозу распространения поддельных лекарственных препаратов. Поэтому недавно по поручению Кадырова провели работу по выявлению недобросовестных аптек.

Ранее в крупнейших аптечных сетях Краснодара пожаловались на дефицит физраствора. При этом в медучреждениях города таких проблем не обнаружилось.