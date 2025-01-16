В Бурятии собака спасла закрытую в рюкзаке кошку

РЖД: в Бурятии служебная собака помогла найти запертую в вагоне кошку

Железнодорожники при помощи кинолога с собакой нашли в вагоне с углем в Улан-Удэ кошку и спасли ее. Об этом сообщил Telegram-канал «Телеграмма РЖД».

Автоматическая система осмотра подвижного состава зафиксировала бесхозный предмет в грузовом вагоне, который отцепили от поезда в целях безопасности.

Служебную собаку заинтересовал рюкзак. Сотрудники транспортной полиции открыли его и увидели внутри кошку, страдавшую истощением. Вероятно, животное долгое время находилось в сумке, поскольку вагон следовал из Кузбасса на Дальний Восток.

Кошку показали ветеринару, который оказал ей медицинскую помощь. Животное приютил один из сотрудников вокзала.

Собака, которую ранее бросили в подмосковной электричке, обрела новых хозяев. Пса оставили в вагоне вместе с кормом и пеленками.