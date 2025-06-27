Сегодня 15:26 В Брянской области будут штрафовать за склонение женщины к аборту Фото: IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish / www.globallookpress.com
Брянская областная дума ввела административную ответственность за склонение женщины к аборту. Об этом сообщили в
Telegram-канале парламента.
Эту норму ввели, внеся поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Брянской области». Для физических лиц штраф составит от тысячи до пяти тысяч рублей, для должностных — от пяти до 30 тысяч, для юридических — до 100 тысяч.
Таким образом власти хотят повысить рождаемость, поддержать беременных и защитить семьи от информационных угроз.
Ранее похожий закон утвердило и
Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Однако там штрафы предполагаются не столь высокие: от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических.
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