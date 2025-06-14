Петербургский ЗакС одобрил закон о запрете склонения к абортам

Законодательное собрание Санкт-Петербурга окончательно утвердило закон, запрещающий склонение женщин к абортам. Соответствующий законопроект был принят в третьем чтении 11 июня. Об этом сообщила «Мойка78».
Инициатива разработана депутатами с целью защиты семейных ценностей и стимулирования рождаемости в городе. Новый закон запрещает любые формы воздействия на беременную женщину с целью побуждения к искусственному прерыванию беременности, включая уговоры, предложения, подкуп или обман.
За нарушение правил предусмотрены штрафы: для граждан — от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.
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