В большинстве регионов России предсказали раннюю весну

В большинстве российских районов весеннее тепло наступит раньше обычного. Об этом заявил телеведущий, метеоролог Евгений Тишковец в Telegram-канале .

«Русская весна на большей части нашей страны с существенным опережением графика будет наступать по всем фронтам», — написал он.

По словам специалиста, в Центральной России среднемесячная температура воздуха превысит климатическую норму на 3-5 градусов. Теплое отклонение от средних значений будет на протяжении всего месяца, в некоторые дни температура даже может составить плюс 10 градусов.

«Напомню, что ночная многолетняя норма для марта в Москве — около минус пяти, дневная — около плюс 1,5. Очевидно, что будет на несколько градусов теплее», — отметил Тишковец.

При этом в марте ожидают дефицит небесной влаги в 10-30%. Снег полностью должен исчезнуть в середине месяца — это на 30 дней раньше установленных сроков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег в Москве стал превращаться в пар из-за перепадов температуры. По его словам, когда солнце слишком яркое, начинается процесс сублимации — снег под лучами трансформируется в водяной пар, минуя жидкое состояние.