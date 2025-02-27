Снег в Москве начал превращаться в пар из-за странной погоды

В Москве снег начал превращаться в пар из-за резких перепадов температуры. Об этом kp.ru сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он объяснил, что при ярком солнце происходит необычная ситуация — так называемая сублимация. Снег под воздействием солнечных лучей трансформируется в водяной пар, минуя жидкую фазу.

«В Москве сейчас до шести сантиметров снега, по области — до восьми сантиметров, в некоторых районах его нет. Для этих чисел февраля норма — 38 сантиметров. В ближайшее время не ожидается значительных осадков. Те, что будут в выходные, не прибавят высоты снежного покрова», — сказал Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра предупредил, что прощаться с зимней погодой в европейской части России пока еще рано: в марте возможно снижение температуры до -13 градусов.