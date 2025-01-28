В Белогорске начали войну с воронами

В Амурской области власти Белогорска заказали биоакустические и лазерные отпугиватели, а также искусственные чучела, чтобы прогнать загадивших город ворон. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Станислав Мелюков.

Он рассказал, что в детском саду на Северной улице пожаловались на птиц, прилетающих ночевать. Детям они не угрожают, однако за несколько дней покрыли пометом почти всю территорию. С той же проблемой столкнулись и в районе городской администрации.

«Вроде как и смешно, наверное, читать про такие проблемы, но, на самом деле, не очень весело. Приходится решать и их», — заявил Мелюков.

Он подчеркнул, что убивать птиц петардами и вешать их тела городские власти не будут.

Прошлой осенью на террор со стороны ворон пожаловались жители Люберец. Пернатые бандиты принялись закидывать камнями их самих и припаркованные автомобили. Орнитолог объяснила поведение птиц местью — предположительно, за разоренные кем-то гнезда.