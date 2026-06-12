В Белгородской области женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ

В Белгородской области в Грайвороне женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ

Боевики ВСУ беспилотником атаковали город Грайворон Белгородской области, ранения получила местная жительница. Об этом в телеграм-канале сообщил региональный оперативный штаб.

Беспилотник сдетонировал на территории частного дома. Женщина самостоятельно обратилась в Грайворонскую больницу, где врачи диагностировали осколочные ранения бедра и грудной клетки.

«После оказания помощи ее направят в городскую больницу № 2 города Белгорода», — отметили в оперштабе.

Также дроны ВСУ атаковали два грузовых автомобиля в селе Ржевка и городе Шебекино. В селе Новая Таволжанка в результате удара сгорел частный дом. В хуторе Семейный Ракитянского округа повреждения получили кровля частного дома, автомобиль и линия электропередачи.

Днем ранее ВСУ нанесли удар автобусу по селе Вознесеновка Шебекинского округа, погибла женщина.