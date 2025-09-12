В Башкирии официально учредят День многодетной семьи

В Башкирии захотели официально учредить День многодетной семьи. Праздник будут отмечать 21 декабря, сообщил «Российской газете» спикер регионального парламента Константин Толкачев.

По его словам, республиканские депутаты рассмотрят законопроект на ближайшем заседании.

«В Башкортостане уже сложилась традиция чествовать многодетные семьи в конце года. На одной из лучших республиканских площадок ежегодно собираются победители всероссийского конкурса „Семья года“ и других семейных проектов», — сказал Толкачев.

Также он отметил, что последние дни года традиционно ассоциируются с теплом домашнего очага и семьей, поэтому для Дня многодетной семьи отлично подойдет 21 декабря.

«Учреждение праздника поможет пропаганде семейных ценностей», — заключил спикер парламента.

Ранее президент Владимир Путин назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографии в России.