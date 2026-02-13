В Барнауле священник призвал помолиться за разблокировку Telegram

Священнослужитель часовни святой мученицы Татианы в Барнауле Александр Микушин призвал верующих помолиться за Telegram. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» .

«В быстро меняющемся мире, где порой так трудно найти тишину, сие средство общения становится для многих настоящей нитью, соединяющей человека с Церковью и друг с другом», — заявил отец Александр.

Он попросил у Бога вразумить ответственных чиновников, при этом отметил, что в соответствии с христианскими заветами не осуждает их.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал Совет безопасности оценить целесообразность замедления Telegram. Он отметил, что такое решение может напрямую угрожать безопасности страны.