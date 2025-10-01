В АвтоВАЗе началась массовая текучка кадров. Почему сотрудники покидают компанию

Сотрудники АвтоВАЗа стали массово уходить с работы из-за снижения зарплаты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash . Официально в компании эти данные пока не комментировали.

По его данным, менеджмент всеми силами пытается отговорить сотрудников от увольнений. Директор подписывает заявления только раз в неделю, а на встречах с работниками комиссия, состоящая из заместителей начальника, пытается удержать подчиненных обещаниями повысить зарплату и улучшить условия.

Волна увольнений началась после того, как летом сотрудников обязали подписать допсоглашения о сокращенной неделе. Из-за этого рабочим перестали платить премии и сверхурочные.

«Раньше мы получали по 100–120 тысяч, теперь максимум 45–50. Чудес не бывает, стало понятно, что ничего хорошего ждать не стоит», — рассказал каналу один из сотрудников.

После нововведений многие работники начали устраиваться водителями такси, курьерами, продавцами или уходить на военные производства.

Ранее АвтоВАЗ решил отозвать более 14 тысяч машин Lada Travel. Под отзывную программу попала партия машин, выпущенная с октября 2021 года по ноябрь 2023 года.