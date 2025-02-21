В «Авито» раскритиковали идею регистрации продавцов через «Госуслуги»

Более половины пользователей откажутся проходить верификацию через «Госулуги» ради единичных продаж. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе «Авито».

Речь идет о поправках в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» для борьбы с мошенниками. В компании отметили, что документ предполагает регистрацию на сайте объявлений через «Госуслуги» даже перед продажей своих джинсов или детской коляски.

«Согласно опросу ВЦИОМ, 40% продавцов перейдут на иные каналы продаж (соцсети, иностранные мессенджеры), что крайне негативно отразится на безопасности их самих и их персональных данных. И тогда как мы инвестируем в безопасность нашей платформы и нашего встроенного мессенджера, эта предлагаемая мера будет выдавливать пользователей из безопасной среды — в неконтролируемую зону иностранных мессенджеров», — предупредили в «Авито».

Там допустили, что целей законопроекта вряд ли удастся достичь. Более эффективным решение станет внедрение обязательной верификации бизнеса и пользователей, которые имеют признаки недобросовестного поведения.

«Авито» использует целый пул инструментов для защиты пользователей. За счет развития таких механизмов продавцы и покупатели обучаются правилам цифровой гигиены.

Объединенная компания Wildberries и Russ тоже раскритиковала идею регистрации продавцов через «Госуслуги».