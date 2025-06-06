Вице-президент РСТ Горин сообщил, что число туристов в Сочи увеличилось на 5-6%

Спрос на отдых в Сочи в 2025 году увеличился на 5–6% по сравнению с прошлым годом. Популярностью пользуется автотуризм из-за высоких цен на авиабилеты и железнодорожные билеты. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с ИА НСН .

По его данным, отели курорта на июньские праздники заполнены уже на 80%. Ожидается дальнейший рост цен на фоне дефицита мест и снижения туристического потока в соседнюю Анапу.

«Мы наблюдаем стабильное увеличение спроса на отдых в Сочи, что связано с развитием инфраструктуры и доступностью транспорта. Значительная доля туристов выбирает поездку на автомобиле из-за высокой стоимости авиабилетов и железнодорожного транспорта», — отметил специалист.

Кроме того, Горин подчеркнул перераспределение туристического потока между отечественными регионами и зарубежными странами, такими как Турция, куда россияне отправляются чаще благодаря укрепившемуся рублю и доступным перелетам.