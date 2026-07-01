В ассоциации «Руспродсоюз» рассказали, что выбор чая у россиян становится более специфичным

Несмотря на общее снижение розничных продаж классического черного, зеленого и травяного чая в России, говорить о падении спроса на этот напиток было бы неверно. По словам исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, налицо не спад, а структурная трансформация рынка и смена потребительских привычек. Люди не перестают пить чай, но их выбор становится более осознанным и специфичным, а традиционные формы потребления уступают место новым трендам, написало ИА НСН .

Вместо привычных пакетиков и коробок массового сегмента, особенно молодое поколение, все чаще отдает предпочтение специализированным сортам. На пике популярности находятся пуэр, улун, матча, а также разнообразные фруктовые и травяные миксы. Это свидетельствует о росте культуры чаепития и стремлении потребителей к новым вкусам и качественным продуктам.

Одновременно с этим наблюдается бум на рынке готовых к употреблению напитков. Востриков подчеркнул, что стремительно растет популярность холодного чая в бутылках. Однако этот продукт воспринимается уже не как традиционный горячий напиток для заваривания, а скорее как самостоятельная категория освежающих безалкогольных напитков, конкурирующая с газировкой и соками. Таким образом, рынок чая не сжимается, а диверсифицируется, предлагая потребителю более широкий и современный ассортимент.