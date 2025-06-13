В Армении задержали экс-премьера Абрамяна

По информации издания, Абрамяна задержали утром, в его доме сейчас проводят обыск. В антикоррупционном комитете уточнили, что бывшего главу правительства подозревают в отмывании денег, злоупотреблении служебным положением и незаконной предпринимательской деятельности.

Овик Абрамян возглавлял правительство Армении с 2014 по 2016 год. До этого, в 2012–2014 годах, он был спикером парламента.

Ранее силовики задержали подозреваемого по делу об убийстве в Буграх. В ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, он нанес пострадавшему тяжелые травмы.