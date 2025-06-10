Силовики задержали подозреваемого по делу об убийстве в Буграх

Правоохранители задержали 37-летнего мужчину по подозрению в причастности к убийству в Буграх. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на следственные органы Всеволожского района Ленинградской области.
По данным следствия, 9 июня возле одного из домов на Английской улице в Буграх обнаружили тело 31-летнего мужчины с колото-резаной раной грудной клетки.
Заподозрили в преступлении 37-летнего мужчину. В ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, он нанес пострадавшему тяжелые травмы.
Сейчас подозреваемый задержан. В скором времени ему предъявят обвинение. Следствие ходатайствует перед судом о выборе меры пресечения в виде заключения под стражу.
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