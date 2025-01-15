Почти 170 тонн замазученного грунта собрали на побережье Черного моря

На побережье Черного моря собрали почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В трех субъектах обследуют 896 километров береговой линии. Участки сбора мазута определены на 794 километрах», — уточнили в ведомстве.

В общей сложности вывезли 125 766 тонн загрязненного песка и грунта.

В Керченском проливе собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости и обработали 42 985 квадратных километров.

В акватории вдоль берега собрали 16,27 тонн отходов и установили 2 350 метров боновых заграждений.

На территории Краснодарского края при обследовании выявили единичные незначительные выбросы мазута. Пятна зафиксировали в районе от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог.

У кормы танкера «Волгонефть 239» продолжают собирать нефтепродукты и создавать искусственную гавань, чтобы исключить попадание мазута в открытое море. Вывезены более 1 236 тонн нефтепродуктов, а с берега — свыше 164 000 тонн песка и грунта с загрязнением.

В Крыму очистить удалось более 178,66 километра берега и собрать 450 тонн песка и грунта с примесью мазута. Вывезли 377,84 тонны.

В Севастополе собрали более 175 тонн, а вывезли — около 163 тонн.

Глава Крыма Сергей Аксенов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным ранее заявил о возможности ухудшения ситуации в регионе, если не поднять со дна Черного моря затонувшие танкеры.