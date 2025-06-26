В аэропорту Улан-Удэ обнаружили еще два яйца журавля-красавки

Специалисты нашли еще два яйца краснокнижного журавля-красавки на территории аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила директор столичного зоосада Светлана Акулова.

«К сожалению, пернатые выбрали для гнездования крайне опасное место — всего в 200 метрах от взлетной полосы. Это создает риски как для безопасности полетов, так и для самих птиц», — отметила она.

Акулова добавила, что яйца передадут Московскому зоопарку. Орнитологи создадут идеальные условия для инкубации и выращивания птенцов.

«Это уже второй подобный случай за последние месяцы. В конце мая сотрудники аэропорта также нашли кладку журавля-красавки в опасной близости от самолетов», — добавила директор зоопарка.

Из обнаруженных весной яиц птенцы вылупились в июне под присмотром московских специалистов. Птицы обсохли в инкубаторе, после чего их поместили в вольер с обогревом.

Журавли получили возможность самим решать, какая температура им подходит — они регулируют ее, приближаясь или отдаляясь от источника тепла.