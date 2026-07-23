В аэропорту Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов

Пассажиров аэропорта Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани на платформе «Макс».

«В связи с ограничениями на выполнение полетов в Московской воздушной зоне авиакомпании вынужденно корректируют расписание полетов. Вылет и прилет российских и зарубежных авиакомпаний обеспечивается исходя из фактической ситуации. Это делается в целях обеспечения безопасности», — подчеркнули в аэропорту.

Также может увеличиться и время обслуживания. Для пассажиров действует комплекс мер поддержки — питьевые фонтаны и кулеры с горячей водой в терминалах, медицинские пункты, комнаты матери и ребенка, игровые зоны для детей, специализированные залы ожидания для маломобильных пассажиров, а также зарядные станции для телефонов и бесплатный Wi-Fi.

Ранее Росавиация запретила транзитные полеты до 12 августа. Меры приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов.