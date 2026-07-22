Росавиация запретила транзитные полеты до 12 августа

Полеты в районе московского авиационного узла до 02:59 12 августа могут выполняться на высоте до 4900 метров. Транзитные полеты запрещены, сообщила Росавиация на платформе в «Максе» .

«Росавиация выпустила извещение для эксплуатантов воздушного транспорта, касающееся полетов в районе московского авиационного узла (МАУ). До 02:59 по московскому времени 12 августа полеты в его границах могут выполняться только на высотах ниже эшелона 160 (около 4 900 метров). Транзитные полеты через МАУ запрещены», — говорится в сообщении.

Меры приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Кроме того, продолжает действовать режим, который ограничивает в ряде регионов центра России полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотных воздушных судов в диапазоне высот от земли до 5 200 м. Решение приняли по предложению Министерства обороны, выдвинутому в конце мая, чтобы обеспечить безопасность полетов.