Авиакомпании начали корректировать расписания из-за налета БПЛА в Ленобласти

«Аэрофлот» и «Россия» скорректировали расписание из-за атаки БПЛА в Ленобласти

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» вынужденно скорректировали рейсы из-за временных ограничений воздушного пространства в нескольких районах Ленинградской области и аэропорту Пулково. Об этом сообщила пресс-служба перевозчиков.

«„Аэрофлот“ вынуждено корректирует расписание путем переноса времени вылета объединения, отмены и выполнения рейсов на более вместительных самолетах», — заявили в авиакомпании.

Перевозчик «Россия» также уведомил о корректировке рейсов на фоне ограничений воздушного пространства в Ленобласти и Пулково.

Пассажирам предложили оформление возврата средств или перебронирование на ближайшие доступные рейсы. Их призвали следить за онлайн-табло аэропортов вылета, контакт-центры авиакомпаний перешли на усиленный режим работы.

Утром 12 сентября Росавиация ввела временные ограничения в четырех аэропортах — в Пулкове, Ярославле, Пскове и Иванове.