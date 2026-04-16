В аэропортах Сочи и Краснодара задерживаются более 55 рейсов из-за ограничений

На фоне действующих с ночи ограничений на полеты в аэропортах Сочи и Краснодара задерживаются более 55 рейсов. Об этом следует из онлайн-табло воздушных гаваней.

По состоянию на 08:30 в Краснодаре семь рейсов задерживаются на вылет, из них четыре — международные: в Стамбул, Тбилиси, Ташкент и Анталью. На прилет в аэропорт задерживаются 10 рейсов.

В Сочи на прилет задерживаются 20 рейсов, а также 21 — на вылет. Из них шесть — на международных направлениях: в Стамбул, Ташкент, Шарм-эш-Шейх, Ереван, Тбилиси и Анталью.

Пресс-служба Росавиации сообщала, что воздушное пространство ограничили в Краснодарском крае для безопасности полетов. МЧС России заявляло о режиме беспилотной опасности на территории региона, который ввели вечером в среду, в 18:43, и отменили утром, в 07:03, в четверг.

Минобороны России сообщало об уничтожении 207 дронов в течение ночи, в том числе над территории Краснодарского края.