В Адыгее завершился 35-й фестиваль казачьей культуры под знаком единства

В поселке Каменномостский Республики Адыгея завершился юбилейный 35-й Межрегиональный фестиваль казачьей культуры. Три дня творческих коллективов из девяти регионов страны были посвящены Году единства народов России и 330-летию Кубанского казачьего войска, сообщил телеканал «Кубань24» .

На одной площадке переплелись история адыгов и казаков, их боевое содружество в годы Первой мировой войны. Для гостей работали тематические подворья и мастер-классы по дереву, глине и плетению поясов.

«С каждым годом мы стараемся добавить что-то новое, изюминку», — поделился атаман Майкопского РКО Сергей Захаров.

Участники отметили особую значимость события в современных условиях.

«Это говорит о том, что казачество — стержень русского воинства и духа — и сегодня, в дни СВО, когда наши братья-казаки отстаивают нашу свободу», — подчеркнул начальник отдела Кубанского казачьего войска Григорий Жуков.

Первый заматамана Анатолий Каражов назвал сохранение культурных ценностей главной задачей праздника. Фестиваль завершился большим гала-концертом, где на одной сцене выступили участники разных поколений со всей России. Лучшие коллективы получили награды в трех номинациях.